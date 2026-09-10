Ретро музей на сапуна отвори великотърновка

Измиващ продукт срещу кожни проблеми сертифицира Миглена Богоева

СОБСТВЕНА МАРКА ТОАЛЕТЕН САПУН С КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИ Е СЕРТИФИЦИРАЛА МИГЛЕНА БОГОЕВА. Майсторката на ръчно произведените сапуни е създала такъв, който се справя успешно с упорити кожни проблеми. „Създадох формулата, защото в семейството ни имаше човек със себорея. Нито един от продуктите, които дерматологът ни изписа, не помогнаха. Тогава реших, че мога да опитам и да създам такова средство. Три години по-късно няма и следа от това заболяване“, казва Миглена Богоева.

Когато става дума за съставките, г-жа Богоева се усмихва мило и казва, че едно от маслата, които ползва, е от конопено семе и то е специално произведено за нейната партида.

„Процесът е бавен и трудоемък и е нужно търпение, но си заслужава, защото знаеш какво си сложил в сапуна и какво преминава през кожата ти. Около 4-5 седмици са нужни, за да се получи. Ако решиш да е с бира, времето се удължава до 6-7 седмици. Времето е нужно, за да падне PH-то, което, ако остане високо, изсушава кожата“, разказва Миглена и може да говори дълго, защото знае много за сапуна. Сама е търсила и събирала информацията, чела е, опитвала е, комбинирала е съставки. Може сама да си направи и често си прави база за шампоан.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА МАЙСТОРИ САПУНИ, МИГЛЕНА Е СЪБИРАЛА ТАКИВА И ДНЕС ПРИТЕЖАВА БЛИЗО 300 АРОМАТНИ КЪСЧЕТА МАГИЯ от различни държави и континенти. От няколко месеца личната й ретро колекция „Музей на сапуна“ е достъпна за всички, които искат да се върнат назад във времето и да си припомнят годините, в които си миехме ръцете и косите с „Бор“, „Лайка“, Май“, „Идеал“, „Фея“, „Бебе“, „Зорница“, „Вечерна среща“, „Момина сълза“…

Цялото това пъстро богатство тя е подредила в своето си местенце на ул. „Стефан Стамболов“ във Велико Търново. Съвсем скоро там ще започнат да се случват и творчески работилници, от които всеки ще си тръгва с ръчно направен от него самия сапун и с много спомени.

„Обичам сапуни и отдавна се интересувам от тях. Започнах да събирам колекцията си съвсем на шега. Сериозно стана, когато приятелите ми научиха, и където и да ходеха, все се връщаха с подаръци за мен. Така се сдобих със стотина хотелски сапунчета от САЩ. Постепенно натрупах различни сапуни – обикновени, медицински, луксозни, различни марки от СССР, Унгария, Полша, Чехословакия, ГДР, Югославия, и разбира се, от България. Някои държави вече не съществуват, но пък има марки сапуни, които все още са в производство. Вярно, в различен грамаж и с друга опаковка, може би и в качеството им има разлика, но и сега можете да откриете „Фа“ и „Лукс“ по магазините“, усмихва се Миглена.

Когато била в майчинство, започнала да се интересува как всъщност се правят сапуните. Искала да пробва да ползва по-чиста козметика и започнала да се оглежда за това как да го постигне. Оказало се обаче, че тук няма чак толкова много информация, ако не броим историята на домашния сапун на нашите баби, изработван от свинска мас. Затова се насочила към американски сайтове, понеже именно Щатите са меката на домашните сапуни. Там домакините си ги правят вкъщи и дори ги предлагат по време на гаражни разпродажби и домашни събирания. „При това съставките, които ползват, са подбрани. И разбрах, че сапун може да бъде направен от всякакво масло, не само от свинска мас. Смесваш маслото със сода каустик, аромат и цвят и имаш сапун. После може да добавиш мляко, а може и вино или бира и вече е истинско произведение на изкуството“, обяснява Миглена, която вече е майстор по ръчно производство на сапуни.

ПРЕДИ ОКОЛО СЕДЕМ ГОДИНИ ТЯ СИ ЗАБЪРКАЛА СПЕЦИАЛНА ПАРТИДА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА. И понеже е за поколенията, тя използвала само български съставки. Сложила печат на всеки сапун, написала послание и прибрала всичко за поколенията. Казва, че ще предава сапуните от поколение на поколение, от деца на внуци, на правнуци и така поне 150 години напред във времето. „Сигурно родените след 150 години няма да могат да разчетат посланието, защото виж как се променя езикът ни, думите сменят своя смисъл, понякога дори коренно различно им е значението, но нищо. Сапунът ще е тук и ще е още по-хубав, защото с времето неговите качества се подобряват“, споделя Миглена и за доказателство показва изрезка от вестник от 1947 г. с информация за медицински сапун. Думите са написани на стария език с голяма и малка носовка, с ятовата гласна и за съвременните млади хора такъв текст е труден за четене, но… медицински сапуни още съществуват.

Решила е да започне да споделя част от знанието си и от този месец започва да прави Сапунени работилници за деца и за възрастни. „Идеята е да се забавляваме. Всеки сам ще си направи сапунче и понеже, както споменах, е нужно търпение, докато чакаме сместа да се втвърди, ще гледаме кратка презентация за историята на сапуна. А тя започва от Древен Вавилон и преди повече от 4500 години. И както повечето открития, първият сапун е възникнал случайно при смесването на дървесна пепел и животинска мазнина“, обяснява Миглена. След това допълва, че според легендата всичко тръгнало от жертвоприношенията, които римляните правели на планина, наречена Сапо. От нея се стичали мазнини от жертвоприношенията, смесвали се с дървесната пепел и стигали от реката, в която жените ходели да перат. Та те открили, че това странно вещество, което замърсявало водата, всъщност почиствало дрехите по-лесно.

Във филма тя е включила и информация за българската индустрия, за двата големи завода – „Камбана 1899“ (после „Толбухин“) в Бургас и „Химически заводи „Никола Чилов“ (след това „Георги Димитров“) в Костинборд. Много от сапуните, които Миглена притежава, са точно от тези две фабрики, които след 1989 г. спират да съществуват. „Особено място в родната индустрия заема Никола Чилов, създателят на най-голямата на Балканите фабрика, която освен други продукти е включвала и производство на сапун и козметика. Затова той има специално място в презентацията“, казва Миглена, която е завършила хотелиерство и ресторантьорство и е работила в този бранш 10 години. Обиколила е света, преди отново да я повикат търновските й корени.

„Върнах се в България, омъжих се във Варна и доста време имах тихата мечта да се върна в родния си край и да си имам своето местенце в сърцето на Велико Търново. Миналата есен започнах да казвам на глас мечтата си и получих подкрепа. И ето ме тук, наистина съм в сърцето на Велико Търново и се занимавам с голямата си любов – сапуна“, усмихва се Миглена, която предлага всичко, от което човек може сам да си направи сапун, шампоан и дори козметика. И всички продукти са български.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Сн. авторката

Миглена Богоева с удоволствие показва личната си колекция и разказва историята на всеки сапун в нея.