3593 деца ще чуят първия училищен звънец в Горна Оряховица

3593 ученици ще чуят първия училищен звънец на 15 септември в Горна Оряховица. Те са със 76 по-малко спрямо предходната година.

768 ще са учениците на четирите държавни гимназии в общинския център Горна Оряховица. Осмокласниците, които продължават гимназиалното си образование в града, са 252, разпределени в пет професионални гимназии и две средни училища.

За първи път училищния праг ще прекрачат 277 деца. Отново най-много първолачета ще има най-голямото училище в общината – СУ „Георги Измирлиев“. И тази година всеки първокласник ще получи като подарък книжка „Родолюбив буквар“ с лично послание от кмета.

Всички училища на територията на общината са готови за началото на учебната година. Обезпечени са с педагогически и непедагогически персонал, учебници и учебни помагала, задължителна училищна документация и готовност за отоплителния есенно-зимен сезон. Непосредствено преди началото на учебните занятия – на 1 и 02 септември 2026 г., бе извършена съвместна проверка с РЗИ Велико Търново относно готовността за провеждането на нормален учебен процес.

В някои училища текат последни довършителни ремонтни дейности, които ще приключат преди първия училищен звънец. В общинските детски градини през 2026/2027 година ще се обучават и обгрижват 1029 деца.