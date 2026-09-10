6 двойки се включиха в тенис турнира „Елена оупън“

Радослав Иванов и Мартин Момев са шампионите

С много спортен хъс, атрактивни разигравания и оспорвани срещи премина традиционният турнир по тенис „Елена оупън“, посветен на Деня на Съединението.

В тазгодишното издание се включиха 6 двойки, сред които и гостуващ отбор от Шумен. В рамките на турнира бяха изиграни 18 срещи, като до последния момент интригата за призовите места остана.

Шампиони станаха Радослав Иванов и Мартин Момев, които във финалната среща надделяха над Румен Шалаверов и Светослав Петков с резултат 7:6. В мача за третото място Кристиян Шалаверов и Слави Капасъзов се наложиха също с 7:6 над Велин Василиев и Янислав Боев.

Организатор на турнира е Тенис клуб „Раковски – Бомел 9“, със съорганизатор Община Елена. Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев награди призьорите и ги поздрави за добрата игра, спортсменството и достойното представяне.

Оспорваните резултати и равностойната игра показаха, че турнирът се утвърждава като една от спортните прояви, които събират любители на тениса и приятели на спорта в Елена.