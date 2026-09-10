С много характер, борбеност и желание за победа великотърновските “Болярчета” завършиха на престижното трето място на “Nesebar Cup 2026”.

Турнирът предложи много емоции, силни мачове и ценен опит за нашите деца, които във всеки двубой показаха, че могат да се борят до последната секунда.

“Болярчета” започнаха с победа над FA “Talents” с 5:2, след това надиграха “Звезда” (Бургас) с 4:2, “Уърдс 2” с 5:2 и “Панагюрище” с 2:1. Единствената загуба бе от отбора, който впоследствие спечели турнира и стана шампион “Уърдс 1” с 1:3. Мачът за третото място с “Атлетико” /Русе/ завърши 1:1 в редовното време, стигна се до дузпи, при които великотърновските момчета се наложиха с 5:4 и се окичиха с бронзовите медали.

“Този медал е резултат не само от футболните качества на децата, а и от характера, който показаха през целия турнир. Те се бориха един за друг, не се отказаха след трудните моменти и доказаха, че когато има желание и отборен дух, всичко е възможно.

А финалът на турнира донесе и един специален момент, който децата ще помнят дълго, защото имаха възможност да се снимат със Христо Стоичков и Божидар Искренов- Гибона.

За тях това не беше просто снимка. Това беше среща с човек, превърнал футболната си мечта в история.

“Nesebar Cup 2026″ ще остане като още една важна страница в пътя на нашите деца. Страница, изпълнена с футбол, емоции, приятелство, битка и много поводи за гордост.

Браво, Болярчета! Продължавайте да мечтаете, да тренирате и да се борите. Най-важното тепърва предстои”, разказа старши треньорът Николай Колев.