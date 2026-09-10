Държавата осигури безплатни противогрипни ваксини за деца

Три щама ще ни разболяват през новия есенно-зимен сезон

БЕЗПЛАТНИ ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ ЩЕ БЪДАТ НАЛИЧНИ ЗА ДЕЦАТА ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН. От НЗОК вече са подписали договори с доставчиците, а имунизационната кампания ще започне на 1 октомври 2026 г. и ще продължи до 31 март 2027 г.

Право на защитния препарат ще имат всички малчугани от 6-месечна до 7-годишна възраст. В програмата са включени и децата и младежите до 17 години, които страдат от хронични заболявания.

Договорени са три вида ваксини. Това са назалният спрей Fluenz и инжекционните Vaxigrip и Influvac.

За да бъде осигурена имунизация на хлапетата, родителите трябва да се обърнат към личния лекар и предварително да заявят желание за манипулацията. Джипито ще предприеме необходимата заявка, така че ваксината да бъде доставена при старта на кампанията. Експерти съветват родителите да потърсят общопрактикуващия медик още сега, вместо да чакат активното разпространение на грипа.

През предстоящия сезон се очаква да циркулират три грипни щама. Два от тях са от тип А – A(H1N1) – подобен на А(Missouri), A(H3N2) – подобен на A (Darwin), и един от тип В от линия “Victoria“, сходен на B(Pensylvania).

Съществената промяна е, че противогрипните ваксини вече са тривалентни вместо използваните досега четиривалентни. От състава им отпада компонентът срещу B/Yamagata, тъй като този вирус не е засичан в световен мащаб от 6 години.

След ваксинация са необходими около 20 дни, за да се изгради имунен отговор. По традиция първите случаи на грип у нас започват през ноември, а пикът е декември и януари.

Грипът е сред най-заразните инфекции, а малките деца са най-уязвимите за инфекцията. С голям риск от усложнения са още бременните, хората над 65-годишна възраст и пациентите с хронични заболявания.

За разлика от обикновената настинка, грипът обичайно започва с рязко влошаване на общото състояние. Симптоматиката включва висока температура, силно втрисане, главоболие, мускулни и ставни болки, а често се появяват и кашлица, хрема и други неразположения.

Според данни на „Евростат“, публикувани през 2024 г., България е с най-висока смъртност от грип в ЕС.

Галина ГЕОРГИЕВА