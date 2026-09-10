Дузпи решиха финала на десетото издание на футболния турнир “Трифон Иванов”, талант на столичния “Левски” заслужи индивидуалния приз на името на легендата
Бъдещето на родния футбол бе на “Ивайло” днес. Стадионът на Старата столица бе арена на Детския футболен турнир “Трифон Иванов” – традиция за Велико Търново, която показва колко силна и жива е паметта за Железния защитник.
Десетото издание на надпреварата бе спечелено от децата на “Левски” /София/, а примерът, футболният път и успехите на Трифон Иванов продължават да вдъхновяват талантите на българския футбол. Както миналата година, така и сега дузпи решиха финала на турнира, индивидуалната награда “Трифон Иванов” пък заслужи Никола Шандурков от “Левски”!
След мачовете в предварителните групи до спора за трофея достигнаха отборите на ЦСКА и “Левски”. Още при първата си атака “червените” спечелиха дузпа, но я пропуснаха и почивката дойде при 0:0. След нея малките “армейци” поведоха с 1:0, но “сините” им съперници реагираха светкавично и изравниха- 1:1. Точни бяха Християн Ковачев и Кристиян Андреев.
При ударите от бялата точка за определяне на краен победител по- точни бяха момчетата от “Левски” и след 2:3, общ резултат 3:4 заслужиха трофея, който им бе връчен от заместник- кмета Георги Недев.
На трето място се подреди тимът на “Локомотив” /Г. Оряховица/ след 3:0 срещу “Етър ВТ”, а за пето- шесто място “Лудогорец” победи “Левски” /Лясковец/ с 10:0.
Всички участвали деца, родени през 2014 година, получиха златни медали с логото на турнира, първите три отбора си тръгнаха с купите, а за четвърто, пето и шесто място имаше топки.
Отличията връчваха още футболните легенди Бончо Генчев и Илиян Киряков, шефът на Зоналния съвет Камен Алексиев, председателят на Спортно- техническата комисия Герги Бижев и спортният експерт в Община В. Търново Георги Давидов. Дъщерята на Трифон Иванов Марина поздрави младите футболисти, като им пожела един ден да играят за Бългаия на световни и европейски първенства, но и по- важното да стана добри хора, след което награди Никола Шандурков от “Левски” със специалния приз “Трифон Иванов”. Съорганизаторите на проявата Община В. Търново, Зоналния съвет на БФС и ОП „Спортни имоти и прояви“ се постараха футболните таланти да играят при отлични условия, осигурени бяха минерална вода, обяд и почивка.
Всички срещи бяха ръководени от реферите Ивайло Бижев и Антон Христов, които заслужиха много добри думи за представянето си…