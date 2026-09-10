Футболният турнир в Стражица започна с дъжд от голове

Футболен турнир за Купата на кмета се провежда в Стражица. Надпреварата започна на 8 септември, а финалните мачове са на 16- ти този месец.

Срещите се играят вечер, като вече има първите резултати. В първия ден „Бурлекс“ се наложи над „Тим Амигос“ със 7:3, а ВФ 28 130 надви „Победа“ (Кесарево) със 7:2. Във втроия „Тим Амигос“ надделя над ФК „Победа“ (Кесарево) с 8:0, а „Бурлеск“ записа 6:2 срещу „Асеново“.

Снощи бяха срещите „Тим Амигос“ – ВФ 28 и „Победа“ – „Асеново“. Тази вечер програмата включва двубойте „Тим Амигос“ – „Асеново“ и „Бурлекс“ – ВФ – 28 130.

Последните мачове от груповата фаза ще се изиграят на 14 септември. От 19:00 часа „Бурлекс“ ще срещне „Победа“, а от 20:00 часа ВФ – 28130 ще играе срещу „Асеново“.

Полуфиналите са насрочени за 15 септември, като от 19:00 часа е полуфинал №1 между 1-вия и 3-тия в класирането, а от 20:00 часа е полуфинал №2 между 2-рия и 4-тия.

Кулминацията на турнира ще бъде на 16 септември. От 19:00 часа ще се играе мачът за 3-то и 4-то място, а от 20:00 часа започва финалът за Купата на кмета.