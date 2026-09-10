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Общество

Конфискуваха 100-метров парагад във водите на яз. „Александър Стамболийски“

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НЕРЕГЛАМЕНТИРАН РИБОЛОВЕН УРЕД, ТИП „ПАРАГАД“, С ВНУШИТЕЛНА ДЪЛЖИНА ОТ 100 МЕТРА е открит при проверка във водите на язовир „Александър Стамболийски“. Съоръжението било поставено в работно положение и оборудвано с 60 двойни куки за улов на хищна риба.

Нарушението е установено при проверка на служители от сектор Велико Търново към ИАРА.

От изпълнителната агенция не съобщават за уловена риба от бракониерското пособие.

Парагадът е изваден от водата и конфискуван.

В рамките на осъществения контрол екипите са съставили 8 акта за установяване на административни нарушения.

Инспекциите ще продължат.

Галина ГЕОРГИЕВА

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