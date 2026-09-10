Нов стенопис краси най-голямото училище в областта

Най-голямото училище в област Велико Търново – СУ „Емилиян Станев“, посреща новата учебна година в обновена и по-функционална среда.

Класните стаи на третокласниците вече са освежени с ново обзавеждане, цветни столове и удобни ученически маси, които позволяват различно подреждане според характера на учебната работа – индивидуално, по двойки или в екип.

Промяната продължава и в коридора пред тях. Там вече са разположени нови индивидуални шкафчета за учениците, в които те ще могат удобно да съхраняват част от личните си вещи.

По пътя към новия STEAM център стената вече носи своя характер и послание. Впечатляващият стенопис FLOW е създаден от Венци Цонев и негови ученици с любезното съдействие на учителя по изобразително изкуство Димитър Стефанов.

„Благодарим им за идеята, труда и таланта, с които още едно пространство в училището придоби собствен облик. Защото училищната среда също възпитава – с цветовете, удобството, реда, красотата и усещането, че мястото, в което прекарваме толкова голяма част от деня си, е наше“, споделиха от училището.

Михаил МИХАЛЕВ