Нови светофари с бутони до училища осигуряват безопасно пресичане

Обновената улица „Васил Априлов“ в Горна Оряховица е с нова светофарна уредба и тя вече заработи пълноценно. Светофарът се намира при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е оборудван с бутон за пешеходна заявка. По този начин децата ще могат да активират зелената светлина и да пресичат по-безопасно. Така железничарският град с модерните си светофари изпревари Велико Търново и по този, макар дребен наглед показател.

Проектирани са и още две нови светофарни уредби – на кръстовището на ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Петко Р. Славейков“ и на кръстовището на ул. „Христо Смирненски“ с улиците „Младост“ и „Ангел Кънчев“, до Професионалната гимназия по механотехника. Те ще заработят след приключването на извършваните ремонти там и въвеждането в експлоатация на съответните улици. В момента светофарите работят с жълта мигаща светлина, която да подготви водачи и пешеходци за предстоящото светлинно регулиране.

Местата за новите светофари са избрани след отчитане на автомобилния и пешеходния трафик. Две от уредбите са в непосредствена близост до училища.

Преди началото на новата учебна година в града се подновява и пътната маркировка, а около пешеходните пътеки в районите на училищата ще бъдат поставени нови знаци.

Ана РАЙКОВСКА