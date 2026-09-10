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Осъждан мъж ще отговаря за нанасен побой на родителите и сестра си

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Осъждан мъж е привлечен към наказателна отговорност за престъпление извършено в условията на домашно насилие.

На 18 февруари 2026г. в РУ Свищов е образувано Досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а от НК.

лед назначени съдебно-медицински и психиатрични експертизи е установено, че извършител на деянието е 20-годишен криминално проявен, който на 9 февруари, нанасяйки удари с юмрук в областта на лицето на своите родители и сестра, им е причинил леки телесни повреди, изразяващи се в кръвонасядания и травми по лицата и главата.

Извършителят е разпитан в присъствието на служебен защитник, като не дава обяснения по случая.

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