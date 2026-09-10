Предстои Седмица на отворените врати в белодробната болница

ИНИЦИАТИВАТА „СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ В РАМКИТЕ НА ЕДНОИМЕННАТА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ предстои в специализираната белодробна болница „Д-р Трейман” във Велико Търново. Акцията е посветена на превенцията и лечението на туберкулоза.

В периода от 14 до 18 септември медиците в клиниката ще провеждат скрининг на риска за „жълтата гостенка“ чрез анкета, консултации, както и прегледи и допълнителни изследвания на съмнителни за заболяването лица.

Туберкулозата представлява тежко инфекциозно заболяване, причинено от различни щамове микобактерии. Тя засяга белите дробове, но може да се прояви и извън тях. Достатъчно е човек да вдиша само няколко микроба, за да се зарази. Ранното откриване и правилна диагноза са важни за предотвратяване на по-нататъшно предаване на инфекцията.

Стандартното лечение включва прием на комбинация от няколко вида антибиотици в продължение на месеци. Пациентите с туберкулоза често срещат трудности при спазване на терапията и следователно се нуждаят от подкрепа, ориентирана към болни, за да могат да следват пълния курс на лечение. Успешното финализиране на терапията е важно за пълното излекуване на пациентите и предотвратяване на предаването. Незавършеното лечение или неспазването на предписаното лечение е проблематично, тъй като може да доведе до лекарствена резистентност.

Галина ГЕОРГИЕВА