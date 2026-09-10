Птиците и лошото време виновни за прекъсванията на тока в Поликраище

Само за месец и половина – от 1 юни до 14 юли, 36 пъти токът в Поликраище е спирал заради повреди, причинени от лошите метеорологични условия. За същия период са регистрирани и 21 токови удара от по 1 секунда, представляващи автоматични повторни включвания при задействане на релейната защита в подстанция Горна Оряховица. Тя има за цел да предотврати трайното изключване на ВЕЛ „Пуйкозавод“ 20 kV и да предотврати продължително прекъсване на електрозахранването към селото. Това е обяснението на „Електроразпределение – Север“, след като областният управител Марин Богомилов изиска проверка по жалбата на жителите на Поликраище заради многократното спиране на тока за продължителен период от време. То доведе до множество изгорели и повредени електроуреди и със сигурност влоши качеството на живот на хората там.

Дружеството отбелязва, че причина за преобладаващата част от прекъсванията на тока са лоши метеорологични условия и наличие на птици в района на Поликраище, което звучи абсурдно, защото нито селото е било без птици, нито времето е било идеално преди.

Последващата извънредна проверка на ВЕЛ „Пуйкозавод“ 20 kV и присъединените трафопостове на 23 юли показала нужда от конкретни действия за по-голяма надеждност на електрозахранването. Те се състоят в премахване на клони около съоръженията, преместване на искрища и подмяна на подпорни изолатори в консервната фабрика и Цех Поликраище. Допълнително ще бъдат подменени и три порцеланови изолатора в ТП „Бостанлъка“.

А що се отнася до претърпените щети, жителите трябва да уведомят писмено дружеството в тридневен срок. Потърпевшите могат да се жалват и в Комисията за защита на потребителите.

Ана РАЙКОВСКА