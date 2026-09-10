Ремонтираха въжения мост в Дебелец, беше повреден и преди 12 години

ЗА ЕДВА 60 ДНИ УСПЯХА ДА РЕМОНТИРАТ ВЪЖЕНИЯ МОСТ В ДЕБЕЛЕЦ. Конструкцията беше увредена от негативното въздействие на метеорологичните условия и вследствие на корозията носеше риск за живота на хората.

Съоръжението вече посреща преминаващите с нов облик и с по-обезопасена конструкция. Изцяло са подменени дървените греди, а парапетите и обтегачите са заварени и укрепени.

Монтирани са нови оградителни пана за допълнителна защита и по-голяма сигурност при преминаване.

„Доволна съм, че нещата се случиха бързо и в срок с възможно най-минимален ресурс, за което благодаря на Община Велико Търново за отпуснатите средства предвид неотложността на ремонта“, съобщи кметът на Дебелец. Снежана Първанова.

Тя допълва, че предстои стоманените въжета на моста да бъдат защитени с подходящото антикорозионно покритие.

Съоръжението е от огромно значение за жителите на града, защото осигурява достъп към западната част на Дебелец в посока индустриалната зона и земеделските земи в района.

През 2014 г. то беше напълно унищожено при опустошителното наводнение на 19 юни. Тогава долната носеща част на конструкцията и дървената настилка бяха разкъсани. След среща с гражданите кметът на община Велико Търново пое и изпълни ангажимент за възстановяване моста месец по-късно след стихията.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Кметство Дебелец