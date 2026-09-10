Росен Русанов влиза в битката за Полски Тръмбеш с подкрепата на Инициативен комитет и Георги Чакъров

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ СЕДЕМ ДУШИ ИЗДИГА РОСЕН БОЖАНОВ РУСАНОВ ЗА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ. Кандидатурата вече е регистрирана от Общинската избирателна комисия, а частичният вот за кмет е насрочен за 18 октомври 2026 г.

Зад кандидатурата застават представители на местната общност, сред които и досегашният кмет на общината Георги Чакъров, който след шест последователни мандата начело на Полски Тръмбеш вече е народен представител.

Подкрепата му за Русанов е знак за търсена приемственост в управлението на общината. Двамата работят заедно години наред, а Русанов познава отблизо както работата на администрацията, така и проблемите на отделните населени места.

ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ДО КАНДИДАТ ЗА КМЕТ

Росен Русанов има сериозен опит в местното управление. Той е заместник-кмет на община Полски Тръмбеш от 19 ноември 2019 г., а след предсрочното прекратяване на мандата на Георги Чакъров е избран за временно изпълняващ длъжността кмет.

Преди това Русанов е бил и общински съветник. През 2019 г. той е избран за член на Общинския съвет от коалиция „БСП за България“, но прекратява мандата си след назначаването му за заместник-кмет.

Така днешната му кандидатура не идва от човек, който тепърва ще навлиза в местната власт. Русанов вече има близо седем години опит в управлението на общината и познава механизмите, чрез които могат да се реализират конкретни проекти.

ШЕСТ МАНДАТА НАЧЕЛО НА ОБЩИНАТА

Георги Чакъров оставя зад себе си изключително дълъг управленски период. В продължение на шест мандата той беше начело на Полски Тръмбеш и се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в местното управление на Великотърновския регион.

Повече от две десетилетия управление са период, в който общината преминава през различни икономически и политически условия, а местната власт трябва да търси решения за инфраструктурата, развитието на населените места, привличането на инвестиции и подобряването на обществената среда.

Избирането на Чакъров за народен представител сложи край на кметския му мандат, но очевидно не и на ангажимента му към общината. Днес той продължава да участва в обществения и политическия живот на региона вече от националния парламент.

Именно затова присъствието му в Инициативния комитет зад кандидатурата на Русанов има и символно значение – опитът от последните години да бъде предаден на човек, който е бил непосредствено до него в управлението.

ПОЗНАВА ПРОБЛЕМИТЕ НА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Община Полски Тръмбеш включва един град и 14 села. Това поставя пред местната власт специфични задачи – не само развитието на общинския център, но и поддържането на инфраструктурата, услугите и условията за живот в по-малките населени места.

Именно работата с кметовете на населените места и решаването на конкретни местни проблеми е част от опита, който Русанов натрупва като заместник-кмет и впоследствие като временно изпълняващ длъжността кмет.

През последните месеци сред обсъжданите теми са инфраструктурни проекти, необходимостта от допълнително финансиране и развитието на населените места в общината.

Пред Русанов сега стои следващата стъпка – да превърне натрупания административен опит в собствена управленска програма и да убеди жителите, че може да надгради направеното досега.

ИЗБОР МЕЖДУ ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПРОМЯНА

Предстоящият вот ще бъде интересен именно заради това съчетание – от една страна, кандидат с опит в управлението и познаване на общината отвътре, а от друга – необходимостта от нови идеи и решения за следващия управленски период.

Кандидатурата на Росен Русанов е представена като възможност за запазване на доброто от досегашния модел на управление, но и за неговото надграждане.

На 18 октомври жителите на Полски Тръмбеш ще имат възможност да определят кой ще поеме отговорността за управлението на общината.

За Русанов това ще бъде първият самостоятелен вот за кмет, но зад кандидатурата му стои опитът от годините в местната власт и подкрепата на хора, които познават отблизо работата му.

Предстоящата кампания ще покаже дали тази комбинация от опит, приемственост и нова енергия ще спечели доверието на жителите на община Полски Тръмбеш.

Стилян НАЙДЕНОВ

Сн. Дългогодишният кмет и сегашен депутат Георги Чакъров застава зад номинацията на Росен Русанов.