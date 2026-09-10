Съдийски назначения в Северозападна Трета лига
Северозападна Трета лига- 4 кръг, 12.09.2026 г. /събота/, 17:00 ч.
ОФК “Ком-Берковица”– ОФК “Спартак Плевен2”
1.Даниел Цолов-МН
2.Веселин Найденов-МН
3.Михаела Петрова-МН
4.Николай Михайлов-МН Д-Т Генади Лилов-ВР
ОФК”Академик” гр. Свищов – ОФК “Локомотив” гр. Мездра
1.Георги Давидов-ВТ
2.Васил Качамаков-ВТ
3.Иван Марчевски-ВТ
4.Ивайло Бижев-ВТ Д-Т Цветан Илиев-ВТ
ФК”Севлиево”- ОФК‘‘Левски-2007‘‘ гр. Левски
1.Владимир Велев-ВТ
2.Александър Апостолов-ВТ
3.Павлин Петков-ВТ
4.Тихомир Колев-ГБ Д-Т Никола Атанасов-ВТ
ФК “Ювентус Малчика“ – ФК”Янтра” гр. Полски Тръмбеш
1.Мирослав Михайлов-ПЛ
2.Лилян Иванов-ПЛ
3.Ивайло Христов-ПЛ
4.Ивайло Благоев-ПЛ Д-Т Тони Вашков-ПЛ
ОФК”Бдин 1923″ гр. Видин – ОФК “Павликени” гр. Павликени
1.Петър Иванов-МН
2.Славян Добрев-ВР
3.Веселин Цендов-ВР
4.Деян Филипов-МН Д-Т Радой Христов-МН
ОФК “Партизан – Червен бряг – ФК”Етър ВТ2″ гр. В.ТЪРНОВО
1.Христо Минчев-ГБ
2.Даниел Ников-ГБ
3.Никифор Велков-ГБ
4.Георги Василев-ГБ Д-Т Пламен Обрешков-ГБ