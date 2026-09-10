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Съдийски назначения в Северозападна Трета лига

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Северозападна Трета лига- 4 кръг, 12.09.2026 г. /събота/, 17:00 ч.

ОФК “Ком-Берковица”– ОФК “Спартак Плевен2”  

1.Даниел Цолов-МН

2.Веселин Найденов-МН

3.Михаела Петрова-МН

4.Николай Михайлов-МН                         Д-Т Генади Лилов-ВР

 

ОФК”Академик” гр. Свищов – ОФК “Локомотив” гр. Мездра 

1.Георги Давидов-ВТ

2.Васил Качамаков-ВТ

3.Иван Марчевски-ВТ

4.Ивайло Бижев-ВТ                                     Д-Т Цветан Илиев-ВТ

 

ФК”Севлиево”- ОФК‘‘Левски-2007‘‘ гр. Левски

1.Владимир Велев-ВТ

2.Александър Апостолов-ВТ

3.Павлин Петков-ВТ

4.Тихомир Колев-ГБ                                    Д-Т Никола Атанасов-ВТ

 

ФК “Ювентус Малчика“ – ФК”Янтра” гр. Полски Тръмбеш  

1.Мирослав Михайлов-ПЛ

2.Лилян Иванов-ПЛ

3.Ивайло Христов-ПЛ

4.Ивайло Благоев-ПЛ                                   Д-Т Тони Вашков-ПЛ

 

ОФК”Бдин 1923″ гр. Видин – ОФК “Павликени” гр. Павликени

1.Петър Иванов-МН

2.Славян Добрев-ВР

3.Веселин Цендов-ВР

4.Деян Филипов-МН                                     Д-Т Радой Христов-МН

 

ОФК “Партизан – Червен бряг – ФК”Етър ВТ2″ гр. В.ТЪРНОВО

1.Христо Минчев-ГБ

2.Даниел Ников-ГБ

3.Никифор Велков-ГБ

4.Георги Василев-ГБ                                   Д-Т Пламен Обрешков-ГБ

 

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