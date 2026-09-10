Свикват обществено обсъждане за разширяването на птицефермата в Поликраище

Жителите на селото ще могат да поставят въпроси и възражения срещу проекта

ЖИТЕЛИТЕ НА ПОЛИКРАИЩЕ ЩЕ ИЗКАЖАТ МНЕНИЕТО СИ ЗА ПЛАНИРАНОТО РАЗШИРЯВАНЕ НА ПТИЦЕФЕРМАТА В СЕЛОТО. Темата за увеличението на капацитета на стопанството до 442 170 места за подрастващи и стокови кокошки носачки става повод за обществено обсъждане. На събитието ще бъде представен докладът за оценка на въздействието върху околната среда.

Предвидени са две публични срещи на 9 октомври. Едната ще е от 11:00 ч. в Кметството в Поликраище, а другата от 11:00 ч. в Зала 1 на Община Горна Оряховица.

Представители на инвеститора „Консорциум Агробизнес“ АД ще информират заинтересованите за всички детайли около намерението за разкриване на нови 123 360 места за отглеждане на кокошки.

Съществена част от проекта е и изграждането на три нови торохранилища, както и четвърта площадка за съхранение на тор чрез преустройство на съществуваща сграда.

Преди общественото обсъждане местните могат да се запознаят подробно с доклада по ОВОС и приложенията към него. Документите са на разположение всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. в Община Горна Оряховица и на сайта на РИОСВ.

Заинтересованите могат да представят и писмени становища, възражения и предложения по проекта както предварително, така и по време на самото обществено обсъждане.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна – Пиксабей