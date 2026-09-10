Талантливи лекоатлетки от В. Търново гледаха на живо идолите си в Диамантената лига в Брюксел

От началото на годината сестрите Мария и Йоана Доневи спечелиха общо 13 медала, от които 6 златни от различни състезания. Така медалите в лекоатлетическото семейството станаха общо 81. Особено ценни бяха първите спечелени медали на състезание извън България, а именно за Купата на Букурещ, разказа треньорът на двете състезателки във великотърновския клуб “Спринт 2020” Свилен Митрофанов.

Наградата заположените усилия на талантливите момичета от техните родители беше посещение на финалите на “Диамантената лига” в Брюксел, проведени от 3-ти до 6-ти септември. Там децата успеха да видят на живо едни от идолите си- Мондо Дуплантис, Фемке Бол и Ша Кари Ричардсън. Присъствието на легендата Карл Люис пък беше чудесен бонус за тях. А срещата и снимките с българската гордост Божидар Саръбоюков бяха черешката на тортата. Децата преживяха две прекрасни вечери с топ атлетите, гарнирани с много шоколад…