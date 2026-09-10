Учители се преквалифицират за 1 година с атрактивни специализации, приемът започва този месец във ВТУ

Есенният прием в Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ на Великотърновския университет започва на 23 септември и ще продължи 1 месец. Желаещите ще могат да развиват нови умения, да използват дигитални решения и да прилагат иновативни подходи в преподаването.

Професионално-педагогическите специализации са едногодишни, а програмите са предназначени за учители и образователни специалисти, които искат да надградят своите знания и умения и да разширят възможностите си за професионално развитие.

След успешно завършване те получават свидетелство за професионално-педагогическа специализация, което дава възможност за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Особено атрактивни са предлагани специализации, а именно „Дигитална педагогика“ с ръководител проф. д-р Стоянка Лазарова, „Образователна интеграция на ученици с девиантно поведение“ с проф. д-р Даниела Тасевска, „Проектно базирано обучение – подходи, инструменти и техники“ с ръководител проф. д-р Марияна Николова, „Съвременни технологии в предучилищното образование“с ръководител доц. д-р Красимира Петрова и „Педагогика на зрително затруднени деца и ученици“ с ръководител доц. д-р Петя Марчева-Йошовска.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ