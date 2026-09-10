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Спорт

Впечатляващо представяне на бойците от клуб “Джамбазов” на Държавното по ММА, шест шампионски титли и общо 19 медала

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Залата на Средно училище „Христо Ботев” /Враца/ посрещна 233 състезатели от 21 клуба, които се състезаваха в 6 възрастови групи на Държавното първенство по ММА.

Домакин на шампионата по смесени бойни изкуства бе Боен клуб „Сила”, а надпреварата бе и квалификация за Европейското първенство по ММА.

Силно представяне записаха бойците от Горна Оряховица от клуб “Джамбазов”. Със златни медали се окичиха: Георги Недков, Петър Недков, Стефания Тодорова, Иван Коеджиков, Мариян Илиев и Серджио Атев. Вицешампиони станаха: Христосмос Митков, Велислав Димов, Николай Михайлов и Йордан Димов.

Бронзови медалисти са: Янислав Гунгалов, Алекси Пандаков, Дениз Ахмедов, Емил Унгаров, Стоян Стефанов, Преслав Пенчев, Ники Михов, Леонардо Христов и Виктор Кръстев.

 

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