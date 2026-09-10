Във Велико Търново заработи първият цветомат

Букети вече могат да се купуват и посред нощ

В СТАРАТА СТОЛИЦА ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ БУКЕТ ДОРИ ПРЕЗ НОЩТА. Първият цветомат в града заработи в началото на тази седмица и бързо предизвика любопитството на търновци. Той се намира в района на автогара „Запад“ и предлага услугата 24 часа през цялата седмица.

Във витрината на машината са подредени готови букети с различни цветни аранжировки, от които клиентите могат да избират на място.

Специална система на устройството поддържа подходящи условия за съхранение на цветята и запазване на тяхната свежест. Така красивите букети могат да чакат своя купувач с дни, без да се увреждат от времето навън.

Цветоматът вече се възприема особено радушно от търновци, които са доволни от факта, че могат да се сдобият с букет по всяко време.

„Борба“ научи, че съвсем скоро още една машина за цветя ще бъде позиционирана в старата столица.

Устройствата са любопитно попълнение към все по-разнообразните вендинг автомати във Велико Търново. От няколко месеца подобни машини предлагат приготвена на място пица, а други – огромни плюшени играчки.

Галина ГЕОРГИЕВА