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Въздушна линейка кацна на стадиона в Г. Оряховица заради жена с мозъчен кръвоизлив

Галина Георгиева 14 четения 0 Comments

Пациентката е транспортирана до УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

 

49-ГОДИШНА ЖЕНА ОТ ПЪРВОМАЙЦИ С ТЕЖЪК МОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ БЕ ТРАНСПОРТИРАНА ПО СПЕШНОСТ С МЕДИЦИНСКИЯ ХЕЛИКОПТЕР ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ДО СОФИЯ. Заради критичното й състояние въздушната линейка кацна в сряда на градския стадион, а полицията отцепи трасето, за да осигури безпрепятствено реализиране на спасителната мисия.

Жената потърсила медицински помощ по обяд заради рязко повишаване на кръвното налягане. Веднага е поета от Центъра за спешна помощ в Горна Оряховица. Медиците незабавно я прегледали и провели образни изследвания. Скенерът установил, че се касае за мозъчен кръвоизлив.

Състоянието на жената било оценено като критично и дежурният екип веднага поискал въздушен транспорт до специализирано лечебно заведение.

 Най-близкият свободен медицински хеликоптер по това време се намирал в Сливен. Летящата машина е вдигната и насочена към Горна Оряховица. Въздушната линейка пристигнала само за 20 минути.

 В района на общинската болница няма ветролетна площадка, затова хеликоптерът кацнал на местния стадион. Там го очаквала неземна линейка, която докарала пациентката от лечебното заведение в железничарския град.

Жената е транспортирана по въздух до София за 40 минути. Приета е в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ за специализирано лечение по овладяване на мозъчния кръвоизлив.

Галина ГЕОРГИЕВА

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