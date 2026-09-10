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Закриват РИОСВ Велико Търново, екоконтролът се мести в Русе

Галина Георгиева 63 четения 0 Comments

 РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГУБИ ОПЕРАТИВНАТА СИ САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ЩЕ БЪДЕ ЗАКРИТА.

Това предвижда голямата реформа в системата на екологичната политика на управляващите. Местната инспекцията минава под шапката на РИОСВ Русе.

Новината за преструктурирането съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

 По думите й от в момента действащите 15 екоинспекции у нас ще останат едва 7.

Орязването на администрацията се предприема след задълбочен анализ, според който оперативната самостоятелност на РИОСВ изкривява практиката и създава предпоставки за зависимости от местната власт, бизнеса и различни други структури.

След реформата РИОСВ Велико Търново ще бъде подчинена и в териториалния обхват на РИОСВ Русе, заедно с областите Русе, Разград и Габрово.

Другите нови регионални структури ще бъдат със седалище във Варна, Бургас, Плевен, Пловдив, Благоевград и София.

По думите на министър Карамфилова проблемите в системата са много и често регионалните инспекции не засичат локални замърсявания. Изтъква, че окрупняването ще донесе антикорупционна полза и ще реши дългогодишните аномалии в натовареността на звената.

Галина ГЕОРГИЕВА

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