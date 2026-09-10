Засякоха издирвана жена и 15-годишен с марихуана

Досъдебно производство за държане на наркотици е започнато в РУ Горна Оряховица.

На 9 септември около 16:40ч. в гр. Горна Оряховица са проверени 25-годишна осъждана жена и 15-годишен криминално проявен младеж, и двамата от града. Момчето е предало доброволно 8 грама марихуана. Последвалата проверка е установила, че жената е обявена за издирване като свидетел по дело на ВТОС с мярка „Установяване на адрес”.

В РУ Горна Оряховица е образувано ДП по чл.354а, ал.3 от НК.