Завръщане в миналото: Спомен за бай Иван от Присово, който над половин век правил бъчви и бурета

След казармата измайсторил 200-литрово буре за Бирената фабрика

За забравения занаят на бъчварството припомнят страниците на „Борба“ отпреди 30 години. В рубриката „Завръщане в миналото“ разказваме отново за живота на прочутия бъчвар от Присово Иван Петров, който тази година трябваше да навърши 100 години.

Преди 3 десетилетия той все още е отдаден на любимия си занаят. Работилницата му е пълна с бурета, бъкели, бъчви, каци и чубури. От тъмно до тъмно бъчварят всеки ден над половин век подбира черничеви, акациеви и черешови дъски, рендосва ги, нарежда ги една до друга, поставя от двете страни черничевите дъна и току буренцето е готово. Дойде клиентът, брои парите, та си го отнесе със здраве и сложи прясно сварената ракия в него, а след време сам не може да се начуди на вкуса и на цвета й. Каква е влязла в бурето, каква е станала – същинско шотландско уиски, разказва „Борба“ през далечната 1996 г.

Тогава бай Иван е бил на 70, петдесет от тях все сред бъчвите си, все със занаята си. Разрови спомените си, та започне да разказва, да обяснява, ама и работата му не спира, защото клиенти за стоката му – дал Господ. Деветнадесетгодишен бил баща му, когато тръгнал от Станчов хан, Тревненско, с каруца, натоварена с дървен материал и обръчи. Търсел работа из лозарския край и така минал през Белица, Вонеща вода, Дебелец, но край Присово биволът Караман легнал болен една неделя. Бащата на бай Иван не се отчаял, а докато го чакал да оздравее, започнал работа на поляната със своя баща – и той бъчвар. Стари каци поправял, нови майсторял, младо и хубаво момиче край него се завъртяло, майсторлъка му да погледа. Оженил се за него, а където се разболял биволът – къща построил на голата поляна. Там му бил късметът и в Присово останал завинаги. Оттогава присовчани без бъчви и бурета не оставали, разказва в някогашната статия журналистката Йорданка Денева.

Все край баща си се въртял бай Иван, все в ръцете го гледал и на дванадесет години измайсторил първия си бъкел. Отишъл и се похвалил първо на учителката си, дето викала често на децата, че „бъкел не разбирали, като им говорела“. На петнадесет години прави с баща си каци по 10-15, че и 20 тона на търновеца Рачо Вачков. На 16 години е бъчвар в консервната фабрика в Дебелец.

След войниклъка бай Иван не се разделя с наученото от баща си, издържа изпита за бъчвар в бирената фабрика в Търново, прави бирено буре от 200 литра с бай Благой от Пчелище и става майстор-бъчвар. Оттам нататък бай Иван не помни колко съдове са измайсторили ръцете му. Бъкел за крина жито разменял навремето в Беляковец.

Когато правел съд, давал гаранция, а поддръжката му била безплатна. От 3 литра до 500 литра бъчви майсторил, а в двора му имало и каца от 2000 литра. Най-много се търсели 500-литровите бъчви, но и на малки буренца – 30-литрови, налитали гражданите.

Една мисъл мъчила майстора преди 30 години, една грижа си имал – кой ще продължи занаята му. Сред роднините нямало мераклия, а бъчварница „Акация“ в Присово не бивало след 50 години работа да спуска кепенците. Тогава едва ли щял да усети гражданинът вкуса на домашната ракия, престояла в буренцето, направено от ръката на майстора.

Михаил МИХАЛЕВ