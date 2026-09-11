Над 20-метрово пано краси фасадата на физкултурен салон

Ученици преобразиха фасадата на физкултурния салон в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ във Велико Търново. Те се включиха в двудневната „Работилница по рисуване върху стена“.

Десетки ученици вложиха частица от себе си в направата на стенописа. Пласт след пласт, цвят след цвят стената постепенно започна да оживява под ръцете на бъдещи и настоящи възпитаници на училището. Да сложи своя цветен подпис, дойде и Йоана Сотирофска, носител на отличието „Млад евтимиевец“ за 2026 г., която добави още един красив спомен към годините си в училището.

„Накратко, модерното улично изкуство ни показа как за два дни една обикновена училищна стена започна да се превръща не само в общ спомен, но и в общо начало, което ще свързва за дълго художниците, децата и Патриарха. Резултатът тепърва ще радва поколения евтимиевци, а най-ценното е, че в него вече е вложена частица от всяко дете, което се включи в инициативата“, споделиха от училището.

Ръководители на децата в начинанието бяха художниците Ганчо Ганчев и Николай Петров.

Михаил МИХАЛЕВ