петък, септември 11, 2026
Последни:
паното
Образование

Над 20-метрово пано краси фасадата на физкултурен салон

БОРБА БГ 46 четения 0 Comments

Ученици преобразиха фасадата на физкултурния салон в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ във Велико Търново. Те се включиха в двудневната „Работилница по рисуване върху стена“.

Десетки ученици вложиха частица от себе си в направата на стенописа. Пласт след пласт, цвят след цвят стената постепенно започна да оживява под ръцете на бъдещи и настоящи възпитаници на училището. Да сложи своя цветен подпис, дойде и Йоана Сотирофска, носител на отличието „Млад евтимиевец“ за 2026 г., която добави още един красив спомен към годините си в училището.

„Накратко, модерното улично изкуство ни показа как за два дни една обикновена училищна стена започна да се превръща не само в общ спомен, но и в общо начало, което ще свързва за дълго художниците, децата и Патриарха. Резултатът тепърва ще радва поколения евтимиевци, а най-ценното е, че в него вече е вложена частица от всяко дете, което се включи в инициативата“, споделиха от училището.

Ръководители на децата в начинанието бяха художниците Ганчо Ганчев и Николай Петров.

Михаил МИХАЛЕВ

Вижте още

ОБЩИНА СВИЩОВ В ПАРТНЬОРСТВО С ДГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” РЕАЛИЗИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ

БОРБА БГ 235 четения 0

Светослав Мишев е номиниран за Академичната награда на Община Велико Търново

БОРБА БГ 1342 четения 0

Горнооряховски деца ще засадят 750 дръвчета в рамките на кампанията „Гората.бг – 100 000 садим гора”

БОРБА БГ 381 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *