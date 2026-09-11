Сръчни доброволци възродиха стара чешма в Стражишко

Трима мъже облагородиха района и го превърнаха в красив кът за отдих

СТАРА ЧЕШМА В ЗЕМЛИЩЕТО НА БРЯГОВИЦА ОТНОВО ПРИВЛИЧА ХОРА, СЛЕД КАТО ТРИМА ДОБРОВОЛЦИ Я ВЪЗСТАНОВИХА И ПРЕОБРАЗИХА. Ентусиастите се погрижиха и да облагородят пространството около нея. Благодарение на усилията на Красимир Коев, Николай Венков и Иван Коев, чешма „Карасулук“ получи нов облик, а районът вече е приветливо място за почивка.

Инициативата е реализирана с личен труд и желание да бъде съхранено едно от знаковите места в историята на Бряговица. Пространството е почистено и благоустроено, за да се ползва по предназначение от жителите и гостите на селото.

За тяхно удобство са поставени пейки, маси и навеси.

От Община Стражица дадоха за пример делото на тримата мъже и подчертаха, че подобни доброволни прояви могат да спасят от забрава и разруха ценни кътчета в малките населени места.

„Такива жестове изграждат силна връзка между поколенията и поддържат жива паметта за корените и красотата на родното място“, изтъкнаха още от местната администрация.

Галина ГЕОРГИЕВА