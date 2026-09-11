242 кадети започнаха обучение в Професионалния сержантски колеж

242 кадети започнаха обучението си в Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет „Васил Левски“. Те ще преминат през интензивна теоретична и практическа подготовка, за да придобият четвърта степен на професионална квалификация.

През следващите месеци кадетите ще развиват своите лидерски качества, тактически умения и управленска култура, водени от висококвалифицирания инструкторски състав на Професионалният сержантски колеж, съобщиха от учебното заведение.

Директорът на колежа офицерски кандидат Емил Алексиев приветства обучаемите и им пожела успехи по пътя на професионалното им израстване.

Професионалният сержантски колеж е създаден със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на министъра на отбраната през лятото на 2007 година. През 2021 г. е вписан в регистъра на професионалните колежи като държавен.

Колежът провежда обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение по специалности от професионално направление „Военно дело и отбрана”.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: НВУ