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Общество

Дрифт шоу набира средства за реставрация на църква

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

ЗРЕЛИЩНО ДРИФТ ШОУ ТИП GYMKHANA ЩЕ НАБИРА СРЕДСТВА ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА 165-ГОДИШНИЯ ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР“ В ШЕМШЕВО. Атрактивното събитие обещава много адреналин и вълнуващи моменти, а таксата за участие е 10 евро.

Благотворителното шоу се организира със съдействието на Дрифт клуб Велико Търново.

На място ще бъдат поставени кутии, в които всеки може да предостави сума за каузата.

Събитието ще се проведе на 20 септември от 10:00 до 14:00 ч. в центъра на Шемшево.

„Елате да се забавляваме, да подкрепим местната общност и заедно да помогнем да съхраним нашата църква“, призоваха организаторите.

Църквата „Св. Димитър“ е построена през 1861 г. Градежът е дело на местните хора, които със собствени сили и средства са успели да вдигнат храма, обединени от силата на вярата. Години по-късно Божият дом започва да се руши и уврежда, а през 2023 г., отново с дарение, са направени подобрения на сградата. Необходими са още средства за пълната реставрация на светинята.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

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