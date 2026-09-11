Хороскоп петък и уикенд: Не отлагайте за утре

Прогноза за периода 11 – 13 септември.

11 септември. Настъпва новолуние в Дева. Денят носи специална енергия, която ще ни отправи някои предизвикателства, но и шансове за преосмисляне на важни въпроси. Изисква от нас по-голямо внимание към отношенията и решенията, особено в работен план. Маркирайте идеите си, мечтайте свободно и използвайте деня за разрешаване на важни въпроси. Не отлагайте за утре това, което можете да свършите днес. 12 септември. Луната е във Везни и е в съвпад с Меркурий. Имаме възможност да останем насаме със себе си и да се свържем със своя вътрешен глас и да осъзнаем нуждите от каквато и да било промяна в живота ни. Имаме възможност да внесем динамика в ежедневието си и да го направим по-цветно и приятно. 13 септември. Неделя носи приятна енергия, която е идеална за всякакви социални събития, семейни събирания и релакс. Този ден ни носи приятни моменти, оптимизъм и чувство за свобода заради движението на Луната във Везни и хармоничния й аспект с Юпитер.

ОВЕН

Помислете за развитието си

11 септември. Днес е важно да се фокусирате върху организацията на времето си. Възможно е да се появят непланирани задачи, които да изискват вашето внимание. Ще трябва да успеете да ги включите в предварителните си планове. Вечерта излезте с приятели на по чашка. 12 септември. Събота ще ви даде възможност да се насочите върху своето личностно развитие или материално благополучие. Кой каквото го вълнува. Но определено ще направите нещо за себе си, нещо за своето бъдеще. Ще помислите в тази посока. 13 септември. Неделя за вас ще премине спокойно и хармонично. Ще имате възможност да прекарате време с близките си или да се отпуснете и погрижите за себе си. Не се насилвайте с дела и работа, която не ви е по силите и вкуса. Днес е ден за възстановяване и почивка.

ТЕЛЕЦ

Вдъхновение

11 септември. Възможно е да се сблъскате с трудности при изразяването на чувства и емоции днес. Сякаш хората не ви разбират, а вие искате да им кажете нещо важно. Опитайте да се видите отстрани, да погледнете проблемите от различни гледни точки. Може би причината този път е във вас. 12 септември. Ще се вдъхновите от една нова идея в ежедневието си, която по-късно ще наречете житейски проект и ще направите постъпки по осъществяването й. Денят е прекрасен и ви носи полъх на ново, неочаквано и непланирано нещо. 13 септември. Днес ще водите интересни разговори с хора, които са весели, засмени и в отлично настроение. Не се колебайте да организирате среща с приятели или пък да се включите в социални събития. Чувствате се леко и безгрижно в неделя.

БЛИЗНАЦИ

Заемете се с нов проект

11 септември. Опитайте да сте по-концентрирани в работата си през днешния ден. Не допускайте грешки от разсеяност и невнимание. Ще ви се наложи да преразгледате стари планове и проекти. Задачи, които сте имали в миналото, но все е излизало нещо друго и те са оставали на заден план. 12 септември. Открийте нещо ново, с което да се захванете в следващите няколко седмици. Било то професионален проект или лична инициатива. Важното е да се мотивирате и да направите нещо, което да ви донесе промяна. 13 септември. Чувствате се в хармония със себе си. Неделя ви дава възможност да се отпуснете и да си починете, а добрите взаимоотношения със семейството и близките ви са повод за още по-голямо удовлетворение. Поспете си и в следобеда, за да възстановите силите си.

РАК

Борите се за своите каузи

11 септември. Петък иска да ви види като решителни и неотстъпчиви хора. Като хора, които знаят какво точно искат и как да го постигнат. Независимо през какво им предстои да преминат. Няма да ви е лесно, защото ще трябва да отстоявате принципите си и да се борите за своите каузи. 12 септември. Този ден може да ви донесе вдъхновение за промени, които отдавна обмисляте в личния или професионалния живот. Възможно е да пренаредите своите цели и да намерите нови начини, за да ги постигнете по-скоро и без големи усилия. Бъдете готови за решителни действия. 13 септември. В неделя се отпуснете. Погрижете се за себе си. Вижте своите си потребности. Нямате нужда да поемате големи ангажименти, а по-скоро да се заредите с енергия и да си починете добре. И нищо да не свършите днес, не е фатално. Всъщност днес нищо не се иска от вас.

ЛЪВ

От вас се очаква лоялност

11 септември. Възможно е да сте доста по-раздразнителни във взаимоотношенията си от друг път. Не са изключени конфликти и недоразумения, защото искате да наложите мнението си, без да приемате чуждата гледна точка. А всичко очакват от вас да сте уравновесени и лоялни, както винаги. 12 септември. Ще усетите, че нещо в начина ви на живот се променя. Или на духовно ниво, или на интелектуално, или на емоционално. Нещата вече не са същите и няма нищо лошо в това. Напротив, ще е за хубаво. 13 септември. Днес сте настроени за социални контакти. Мнозина от вас ще осъществят нови запознанства, което всъщност ще им донесе доста положителна енергия, а и добри контакти за в бъдеще. Излезте от рамките, предизвикайте се и направете нещо ново. Разчупете границите.

ДЕВА

Освобождаване

11 септември. В петък ще ви се наложи да се адаптирате към нови обстоятелства. Няма да можете да се придържате към предварително направените ви планове. Напротив, ще трябва да импровизирате и да действате на момента. И все пак не забравяйте – петък е, а след него идва уикенд. 12 септември. Бъдете готови да освободите мисленето си. Определено не се нуждаете от разни предразсъдъци и от оковите на стари схващания, които само ви спират и карат да се чувствате като техни заложници. Време е за едно мащабно освобождаване. 13 септември. Ако този ден не е работен за вас по график, отпуснете се и си починете. Оставете къщната работа. Излезте с приятели или идете при свои роднини на гости. Имате нужда да поговорите с някого. Имате нужда да не правите нищо. Работа ще има и след вас. И след вас ще се намери кой да я свърши.

ВЕЗНИ

Непланирани задачи

11 септември. В петък ще ви натоварят с допълнителни задачи, които не сте предвидили предварително. За да избегнете хаоса и напрежението, опитайте се да планирате и време за ангажименти от изневиделица. Вечерта се отдайте на заслужена почивка. 12 септември. Ще усетите прилив на енергия и приток на нови мечти и идеи. Можете да почувствате желание да промените нещо в ежедневието си. Опитайте да се простите с някои свои стари навици и предразсъдъци, които ви пречат. 13 септември. Събуждате се в отлично настроение и ще потърсите компанията на приятели и близки. Денят е подходящ за създаване на нови контакти и нови трайни връзки в живота ви. Насладете се на времето, прекарано с хората, които ви карат да се чувствате щастливи.

СКОРПИОН

Време е за повече спокойствие

11 септември. Денят може да ви се стори по-напрегнат от обикновено. Не се претоварвайте с твърде много задачи наведнъж. Не поемайте инициативата за всичко. Правете онова, което се иска от вас. Важно е да намерите начин как да релаксирате в следобеда и вечерта. 12 септември. В събота ще почувствате вътрешно спокойствие и баланс. Доверете се на интуицията си относно някои новосъздадени взаимоотношения във вашия живот. Дали всички от тях са подходящи и ви носят добро? Може би сега е моментът да се „спасите” от тяхната зависимост. 13 септември. Ще се радвате не приятна атмосфера в неделя. Дали тя ще е вкъщи, или в някое тихо заведение, е без значение. Важното е да сте с правилните хора, които ви разбират, отпускат и окуражават.

СТРЕЛЕЦ

Отървете се от вредни навици

11 септември. Ще се изправите пред ситуация, в която ще се изкушите да реагирате емоционално, без да мислите предварително. По-добре е да запазите хладнокръвие и точно днес да не говорите емоционално, без да мислите и разсъждавате трезво. Само така няма да си изпатите. 12 септември. Осъзнавате нуждата от промяна на нещо в живота си. Можете да преосмислите някои свои планове или да потърсите начин как да се отървете от навици, които са ви вредни и ви пречат в нормалното ежедневие. 13 септември. Ще се насладите на моменти на уют и спокойствие. Ще имате възможност да е отпуснете и да изживеете малки радости в живота. Радости, които в друг ден ще ви се струват прекалено незначителни, че да ги забележите. Днес обаче сте чувствителни и точно те ще ви носят положителни емоции.

КОЗИРОГ

Вдъхновяваща събота

11 септември. Налага се да запазите хладнокръвие при вземане на решения днес. Също така и при всички свои действия, за да не изглежда отстрани, че сте емоционални и лабилни. Постарайте се да бъдете по-меки и дружелюбни в комуникацията си с другите. 12 септември. В събота вие ще се усетите като креативни личности, ваещи сами формата на своята съдба. Денят е прекрасен и вдъхновяващ. Мнозина от вас точно днес могат да срещнат любовта на живота си, ако до този момент не са го направили. 13 септември. Тази неделя ще ви зареди позитивно. Чувствате се в отлично настроение и ще успеете да вдъхновите всеки един човек, с който общувате, да направи нещо ново в живота си. Просто да се предизвика и да стори нещо непланирано до този момент.

ВОДОЛЕЙ

Подредете задачите си

11 септември. Петък ще ви се стори напрегнат не за друго, а просто защото не сте подредили правилно задачите си по приоритети и важност. Може да настане хаос в действията ви, а това определено няма да се хареса на никого. Бъдете по-състрадателни към колегите си. 12 септември. Ще почувствате вдъхновение, за да направите някои важни промени в живота си. Няма да ви липсват възможности да го сторите. Имате нужда да споделите с някого идеите си. Знаете, че трябва да го направите само с доверени хора. С хора от най-близкия ви семеен и приятелски кръг. 13 септември. Днес можете да прекарате повече време със семейството си. Възможно е да обсъдите бъдещи планове или да споделите идеи за подобряване на семейния уют. Не е изключено и да вземете решение за малък ремонт, от който се нуждае вашият дом.

РИБИ

Мислите за нещо ново

11 септември. Ще се нуждаете от повече спокойствие, особено в работния процес. Бъдете търпеливи и не прибързвайте в решенията си. Опитайте да простите една накриво казана дума от страна на ваши колеги. Не се хващайте за нея и не влизайте в конфликти по този повод. 12 септември. Ще усетите силна връзка с вътрешното си аз и с интуицията си. Това ще ви помогне да вземете някои важни лични решения за бъдещето си. Не се страхувайте да поемете по нови посоки и да се освободите от остарели модели на мислене. Време е да го направите. 13 септември. Пътувайте. В неделя можете да изследвате нови места, да посетите нови градове и да се потопите в нова атмосфера. Ще имате желание за нещо ново и различно, което да ви разведри и зареди с енергия.

Хороскоп за родените на 11 септември. – Честит рожден ден! Годината пред вас ще ви предложи възможности за личностно развитие и нови перспективи в работата. Не се страхувайте да поемете повече отговорности, защото това ще ви донесе признание и успехи.

Хороскоп за родените на 12 септември. – Честит рожден ден! През следващата една година пред вас ще се разкрият нови възможности за личен растеж и професионално развитие. Не се притеснявайте да поемате нови предизвикателства. Разчитайте на вътрешната си сила, за да постигнете успехите, за които си мечтаете.

Хороскоп за родените на 13 септември. – Честит рожден ден! През следващата една година ще се изправите пред възможности за растеж в службата, но и за просперитет в личния живот. Намерете баланса и хармонията във взаимоотношенията си.

Тодор Емилов-Тео