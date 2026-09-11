петък, септември 11, 2026
Последни:
ВТУ
Образование

Хубавото време превърна зелените площи във ВТУ в аудитория на открито

БОРБА БГ 55 четения 0 Comments

Хубавото време във Велико Търново отново превърна пространството между сградата на Ректората и Студентския стол в аудитория на открито.

Бъдещите висшисти от втори курс задочно обучение на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ с преподавател гл. ас. д-р Десислава Попова проведоха своите занятия по дисциплината „Превенция в говорното развитие“ извън учебните зали.

„Кампусът на Великотърновския университет, разположен на живописния хълм Света гора в старата българска столица, дава възможност на студентите не само да учат, но и да се наслаждават на красивата природа и историята, която ги заобикаля“, споделиха от ВТУ.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ

Вижте още

зрелостниците

Зрелостниците от Хуманитарна гимназия поканиха на бала си своя класен ръководител Георги Георгиев по нестандартен начин

БОРБА БГ 3606 четения 0

Над 3 600 ученици от община Горна Оряховица чуха първия училищен звънец

БОРБА БГ 330 четения 0

СУ „Георги Измирлиев“ е едно от двете български училища на Световната математическа карта

БОРБА БГ 2135 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *