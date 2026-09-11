Хубавото време превърна зелените площи във ВТУ в аудитория на открито

Хубавото време във Велико Търново отново превърна пространството между сградата на Ректората и Студентския стол в аудитория на открито.

Бъдещите висшисти от втори курс задочно обучение на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ с преподавател гл. ас. д-р Десислава Попова проведоха своите занятия по дисциплината „Превенция в говорното развитие“ извън учебните зали.

„Кампусът на Великотърновския университет, разположен на живописния хълм Света гора в старата българска столица, дава възможност на студентите не само да учат, но и да се наслаждават на красивата природа и историята, която ги заобикаля“, споделиха от ВТУ.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ