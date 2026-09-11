Кметът на Лясковец Васил Христов е в Китай на семинар за високопоставени представители на местната власт

Кметът на Лясковец Васил Христов участва с колеги кметове и областни представители в семинар за високопоставени представители на българската местна власт. Той е в огромната азиатска страна до 12 септември, като делегацията е по покана на китайския посланик у нас Нейно превъзходителство Дай Цинли.

Програмата включва посещение в Нинбо и Пекин, срещи и обмен с представители на китайски министерства и местни администрации, посещения в китайски предприятия в сферата на модерното производство, инфраструктурата и високите технологии, както и запознаване с образователни и културни проекти.

В Нинбо участниците присъстваха на Втората конференция за местно сътрудничество между България и Китай, организирана съвместно от Китайската народна асоциация за приятелство с чужбина, Националното сдружение на общините в Република България и др. Форумът дава възможност за намиране на потенциални побратимени градове, което е естествено продължение на сътрудничеството между двете страни.

„За Лясковец подобно участие е възможност не просто да се представи, но и да потърси реални възможности за бъдещо сътрудничество. Интересът ни е насочен към партньорства, които могат да донесат конкретна стойност за общината. Вярвам, че контактите, които създаваме по време на форума, могат да бъдат основа за последващи срещи и съвместни инициативи“, сподели Васил Христов.

Ана РАЙКОВСКА