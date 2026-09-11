На специална церемония в Лясковец връчват награди на учители и ученици

На 15 септември от 17,30 ч. в салона на НЧ „Напредък-1870“ ще се състои тържествено откриване на новата учебна година. Тогава общинското ръководство инициира празничната вечер, за да бъдат връчени наградите на деца и учители, които по традиция се присъждат от кмета на общината по повод празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тази година 24 май беше отменен поради обявеното частично бедствено положение.

Удостоените ще получат на специална церемония своите награди от кмета Васил Христов. Общинското ръководство кани учители, ученици, родители и цялата общественост на празничния концерт с пожелание за една успешна и вдъхновяваща нова учебна година.

Ана РАЙКОВСКА