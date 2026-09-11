Обсъдиха развитието на доброволните формирования в област Велико Търново

Развитието на доброволните формирования за реакция при бедствия, пожари и други извънредни ситуации беше във фокуса на работна среща, проведена на 10 септември в Областна администрация – Велико Търново.

Инициативата е на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи. В срещата участваха заместник областният управител Петър Димитров, кметове на общини от областта, представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на Областната дирекция на МВР – Велико Търново.

Основният акцент беше поставен върху актуалните предизвикателства пред създаването, функционирането и развитието на доброволните формирования в региона. Обсъдени бяха възможностите за по-активното им включване в дейностите по предотвратяване и овладяване на последствията от бедствия, пожари и други извънредни ситуации.

По време на срещата беше разгледана и Стратегията за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г.

Участниците обсъдиха още действащата нормативна уредба и необходимостта от активизиране на процеса по създаване и развитие на доброволни формирования на територията на област Велико Търново. Сред поставените въпроси бяха и конкретни проблеми, свързани с особеностите и организацията на дейността по места.

Доброволците имат важна роля при реакция в кризисни ситуации и могат да бъдат съществен ресурс в подкрепа на професионалните структури за пожарна безопасност и защита на населението. Затова изграждането на добре подготвени и ефективно оборудвани формирования е сред важните предпоставки за повишаване на готовността на местните общности.

Проведената среща постави акцент върху необходимостта от по-тясно взаимодействие между държавните институции, местната власт и доброволците. Очакването е подобна координация да допринесе за по-добрата готовност на областта и за устойчивото развитие на доброволчеството в системата за защита при бедствия.