Община Павликени дава близо 100 000 евро за обезпечаване на автобусни линии

Обществената поръчка обхваща 16 маршрута, част от които с крайна точка Велико Търново

97 145 ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ. Сумата ще обезпечи услугата за периода от 4 години. За целта местната администрация обяви обществена поръчка за обслужването на 16 автобусни линии.

В транспортната схема са включени маршрути между Павликени и населените места, както и до областния център.

Една от линиите преминава по направлението Павликени – Бяла черква, Вишовград – Емен – Велико Търново.

Други курсове ще свързват Павликени със старата столица през Дъскот, Лесичери, Дичин, Водолей, Ресен и Самоводене, както и през Стамболово, Михалци, Мусина, Русаля, Хотница и Самоводене.

Обществената поръчка обхваща и направлението от Павликени към Патреш, Горна и Долна Липница.

Курс ще се изпълнява също от общинския център към Върбовка, Димча, Сухиндол, Горско Косово, Коевци и Крамолин.

В схемата е включено и трасето Павликени – Батак – Сломер – Караисен.

Рейсовете ще се движат по различен график в зависимост от маршрутите.

Крайният срок за подаване на оферти е 1 октомври.

Галина ГЕОРИЕВА