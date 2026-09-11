Откриха силна генетична връзка между здравето на червата и депресията

Австралийски изследователи са установили силна генетична връзка между заболяванията на стомашно-чревния тракт и депресията, предаде Синхуа. Това може да помогне да се обясни защо физическите заболявания често съпътстват психичното разстройство, казват учените.

Проучването, публикувано в „Нейчър Дженетикс“, разглежда генетичната връзка между голямото депресивно разстройство и четири групи физически заболявания – сърдечносъдови, метаболитни, стомашно-чревни и имунни. И четирите групи са показали генетична връзка с депресията, но най-силна е била тя при стомашно-чревните заболявания.

Сред тях са синдромът на раздразненото черво, рефлуксната болест, жлъчнокаменната болест и пептичната язва. Изследователите са установили, че генетичните рискови фактори за тези заболявания се припокриват с факторите, свързани с депресията, при близо половината от участниците.

Според водещия автор на изследването Деймиън Удуърд резултатите показват необходимостта депресията да бъде разглеждана не само като заболяване на мозъка. Той посочва, че т.нар. ос „черва-мозък” вероятно играе важна роля за едновременното възникване на психични и физически заболявания.

Учените се надяват откритията да помогнат за разработването на нови подходи за лечение, включително чрез използване на вече съществуващи лекарства, и да допринесат за намаляване на тежестта върху здравето, свързана с депресията, допълва Синхуа.

БТА