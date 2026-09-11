Павликени посреща есента с концерт на Вероника и Магда

Есенният празник на Павликени ще завърши с концерт на поп-фолк певиците Вероника и Магда, съобщиха от Общината. Той е предвиден за 19 септември от 19.30 часа и ще се проведе на площад „Свобода“.

Входът е свободен за всички, които искат да си припомнят хитовете на певиците. Вероника и Магда нашумяха като дует преди години със своята песен „Не си сама“. Днес двете имат обща програма и ходят съвместно на участия. Поп-фолк изпълнителките бяха на върха в жанра и успяха да представят на почитателите си много хитове през годините, които ще вдигнат градуса на настроението в Павликени.

„Нека изпратим лятото и посрещнем есента така, както подобава на един истински празник – заедно, на площада, с музика и усмивки“, призовават от Общината в Павликени.

Михаил МИХАЛЕВ