Приключи аварийният ремонт на компрометирания участък в довеждащия водопровод на село Ореш

Аварийните строително-ремонтни дейности по довеждащия водопровод от каптаж „Илиево” до помпена станция „Първи подем” в село Ореш приключиха успешно.

Благодарение на денонощната и мобилизирана работа на екипите, критичната ситуация с водоснабдяването в населеното място е преодоляна. С реализирането на този спешен проект изцяло бяха подменени най-компрометираните 800 метра от трасето, където огромните технически загуби на вода надхвърляха 60%. Старите и силно амортизирани азбетоциментови тръби са заменени с изцяло нови, модерни полиетиленови тръби с висока плътност, което гарантира дългосрочна експлоатация и сигурност на мрежата.

След успешното тестване и хидравлични проби по новото трасе, водоподаването към село Ореш е напълно възстановено и нормализирано. За преодоляването на водното бедствие бяха инвестирани 100 000 евро от капиталовата програма на общината. Местната власт продължава да работи приоритетно и по дългосрочните проекти за трайно обновяване на ВиК инфраструктурата в населените места.