Режисьори от цял свят празнуваха 9 септември с Крум Зарков в Коевци

За поредна година 9 септември беше отпразнуван с пищна заря и хоро на централния площад в сухиндолското село Коевци. Площадът се изпълни с хора, които пристигнаха от различни населени места, за да отпразнуват 82 години от победата над фашизма в България.

И този път за празника в селото пристигнаха участниците в международния филмов фестивал „Славянска приказка“. Режисьори и изпълнители от цял свят се включиха в програмата и зарадваха присъстващите със своите изпълнения. Те бяха водени от директора на фестивала Елена Табанова-Димитрова, която е и почетен гражданин на Сухиндол.

Специален гост на честването беше председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков, който беше посрещнат топло в прочутото партизанско село. Той поднесе цветя пред паметника в центъра на селото заедно с областния председател на социалистите Михаил Михалев, кмета на Сухиндол инж. Пламен Чернев, доскорошния народен представител Мариана Бояджиева, председателя на Общинкия съвет във винарския град Борислав Вълев, председателя на Горнооряховския общински съвет Огнян Стоянов, зам.-председателя на Великотърновския общински съвет Ирена Стасинопулу, зам.-председателя на Павликенския общински съвет Милка Христова, областния председател на БАС Лидия Прокопова, председателя на Демократичния съюз на жените в областта Желка Денева, председателя на Отечествения съюз във Велико Търново Елена Мачковска, общински съветници, общественици и социалисти.

Всички те посетиха къщата музей на баба Съба Енева и се запознаха с историята на местната партийна организация, създадена през 1919 година. В дома на майката героиня, която губи и четирите си деца в борбата против фашизма, са запазени автентичните мебели и стаи, където е живяло семейството.

По време на тържествената част присъстващите бяха поздравени от кметския наместник на селото Тоня Петкова.

„Този паметник, пред който се намираме, е символ за саможертвата на всички хора от Коевци, а и от цялата страна, които вярваха, че дават живота си за един по-справедлив свят. Поклон пред героите на Коевци, поклон пред онези, които дадоха живота си в битката срещу фашизма“, каза Тоня Петкова.

Инж. Пламен Чернев говори за днешното разделение в света и изтъкна заслугата на антифашисткото движение в България.

„Никой не е забравен и нищо не е забравено. Ние помним, знаем и тачим. 150 години по тези земи минаха хайдути и чети, тук беше заловен и Левски, славни години на освобождение от робство. 82 години минаха от 9 септември. Тези хора тогава се бориха срещу хитлеристката Германия, а нашите партизани умряха в борбата против фашизма, затова казваме, че монархо-фашистко управление в България е имало и десетки хиляди бяха арестувани, бити и прогонени от родните си места. Помним и тачим тези хора! А сега виждаме войни навсякъде, конфликти, умират хора, за този свят ли искаме да живеем? За това ли живеем, да има разделение между хората? Ние винаги сме говорили за мир, равноправие и братство“, каза в словото си кметът инж. Пламен Чернев.

Особено силно беше и словото на Крум Зарков, който получи аплодисментите на присъстващите. По думите му преди 82 години е имало хора, които не са се предали, дори когато крайната победа е изглеждала напълно невъзможна.

„82 години по-късно, благодарение на вас, паметта на героите е жива. Но и фашизмът не е в миналото. Той повдига глава в България, в Европа, в света. Той взема жертви и се организира. Да, изглежда по различен начин, но начинът му на действие е същият. Да разделя, да посочва, да определя като ненужни, да сее омраза, да превръща омразата в страх, а тази омраза в официална политика. Така работи фашизмът. Всеки ден ни разделят и всеки ден ни показват удобен враг. Но този враг не е в самата почва, от която покълва фашизмът, която се характеризира с несигурност, войни, безперспективност. Да ви звучи познато, да ви звучи отминало. И гневът на хората се насочва не срещу тази несправедливост, а срещу някой по-уязвим. Бедните се насройват срещу бедния, хората се насъскват срещу човека. Това не е просто памет, а битка за нашата настояща свобода. Има необходимост от нас и ние ще бъдем предатели, ако отстъпим от тази необходимост заради кратковременно спокойствие. Това е нашата мисия, нашата цел и причината да съществува БСП и затова ще я има – срещу фашизма от вчера, от днес и утре“, каза в словото си Крум Зарков.

Елена Табанова-Димитрова представи участниците в международния фестивал „Славянска приказка“ от Южна Корея, Русия, Украйна, Франция, Турция и други държави. Тя връчи на инж. Пламен Чернев медал от фестивала „Славянска приказка“ заради дългогодишната подкрепа на културното събитие.

Кулминацията на празника беше пищна заря, която освети небето над селото, а на площада в Коевци се изви дълго хоро.

Екип „Борба“