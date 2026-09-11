„Седянка на полянка“ във Ветринци свързва общност, природа и изкуство

Село Ветринци кани на шестото издание на фестивал „Седянка на полянка“, което ще се проведе на 12 септември. И тази година фестивалната поляна ще събере стотици хора не за бързане и шум, а за среща със себе си, другите и природата.

Неслучайно темата е „Свързаност“ – с вътрешния ни свят, с тялото и усещанията ни, с хората до нас. Това ще бъде не просто поредното събитие, а създаване на атмосфера.

„През последните години заедно създавахме пространство за музика, изкуство, природа и споделеност. Тази година искаме да направим още една крачка – навътре. Да се движим по-бавно. Да оставим деня да диша.

Да има място за присъствие, слушане, дълбочина, истински срещи и чисто преживяване“, споделят организаторите.

Посетителите ги очаква разнообразен ден с творчески работилници, кътове за лични моменти, телесни практики и активности за събуждане на тялото и енергията, както и много занимания за деца.

От посетителите се иска да носят свои чаши и съдове, храна за споделяне, одеяло за сядане и отворени сърца за всичко, което ще предложи фестивалът.

Ана РАЙКОВСКА