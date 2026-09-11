Солистът на великотърновския театър Никола Попов с фурор в „Гласът на България“

Солистът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ Никола Попов предизвика истински фурор още с появата си в кастингите на тъмно в телевизионното риалити „Гласът на България“. Със своето изпълнение на вечната Bésame Mucho младият оперен певец изправи на крака публиката в залата. Със своя изумителен вокален диапазон, артистично присъствие и оригинален прочит на обичаната песен младият оперен певец впечатли и четиримата треньори. Те обърнаха столовете си и влязоха в оспорвана надпревара, за да го привлекат в своите отбори.

Само за броени дни видеото с изпълнението на Никола събра над 700 000 гледания, повече от 1400 положителни коментара и още толкова споделяния в социалната мрежа. Зрителите не пестят похвалите си за красивия му глас, впечатляващата вокална техника и лекотата, с която преминава между различни музикални стилове.

Никола Попов е сред успешните млади оперни певци у нас. През 2020 г. завършва класическо пеене в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на проф. Илка Попова и проф. Николай Моцов. Има магистърска степен по театрално изкуство от НАТФИЗ, а през 2024 г. специализира оперно пеене в Академия „Борис Христов“ към Българския културен институт в Рим. В момента е докторант по музикално-сценична режисура и един от най-младите преподаватели в Националната музикална академия. Сценичните си изяви съчетава с работата на музикален редактор в програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио.

От януари 2025 г. Никола е щатен солист на Музикално-драматичния театър във Велико Търново. Местната публика познава младия артист от ролята на Мазетто в операта „Дон Жуан“ на Моцарт. Той участва и в „Сватбата на Фигаро“, в която се превъплъщава в образите на композитора Волфганг Амадеус Моцарт и градинаря Антонио. Последното му оперно превъплъщение е в ролята на дон Алфонсо в най-новото заглавие на театъра – Così fan tutte („Така правят всички… жени“) на Моцарт. Солист е и в мюзикъла „Дракула“, както и в детските спектакли „Петя и вълкът“, „Ян Бибиян“ и други заглавия от репертоара на театъра.

Силното му представяне в „Гласът на България“ разкри пред многобройната телевизионна публика още една страна от таланта на младия артист и заслужено му донесе вълна от възторжени реакции.

Снимки – архив МДТ, „Сцена на вековете“, “Гласът на България”