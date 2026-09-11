Спирката в Плаково грейна с пано на местния храм и българска шевица

Автобусната спирка в Плаково е изцяло обновена. Тя грее с пано на местния храм и българска шевица, която украсява дори кошчето за боклук. Автор на композицията е художничката Соня Кедикова, която реализира проекта по покана на кмета на селото Петя Тотева.

„Благодаря за търпението, за разбирането и за свободата да превърна една обикновена спирка в нещо, което носи духа на Плаково. За мен беше истинско удоволствие да работя върху това място и да вложа в него не само цветове, но и частица от себе си. Благодаря и на всички, които ме подкрепяха, спираха да поговорят, усмихваха се и проявяваха любопитство към това, което се случваше. Именно тези малки срещи направиха дните ми там още по-специални. Надявам се тази спирка да бъде не просто място, на което се чака автобус, а малък цветен знак, който да радва хората от Плаково, и всички, които преминават през селото“, сподели Соня Кедикова.

Михаил МИХАЛЕВ