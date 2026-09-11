Свищов посреща новата учебна година с празник за децата

Община Свищов кани всички деца, родители и гости на града на празнично събитие, посветено на първия учебен ден.

Инициативата ще се състои на 13 септември 2026 г. (неделя) от 10:30 ч. в Градската градина.

За децата е подготвена разнообразна програма, която ще превърне неделния ден в истински празник. Те ще могат да се потопят в света на театъра със специалното участие на Театър ПАН, да се срещнат с детския писател Доника Ризова, да се включат в забавни и образователни игри и да дадат воля на въображението си в творческите ателиета.

„Очаква ни ден, изпълнен с усмивки, творчество, срещи и нови вдъхновения, защото началото на учебната година е не само време за нови знания, но и повод да създадем красиви спомени заедно.

Заповядайте да отбележим началото на новата учебна година с настроение и да подарим на децата на Свищов един незабравим празничен ден!“, се казва в официалното обръщение на кметството.

При неблагоприятни метеорологични условия събитието ще се проведе в ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“.