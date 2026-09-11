Великотърновска област посреща 15 септември с готови училища и засилени мерки за безопасност

Областният управител Марин Богомилов и представители на институциите обсъдиха подготовката за новата учебна година

Великотърновска област е в готовност за началото на новата учебна година. Преди първия училищен звънец институциите в региона координират действията си, за да гарантират безопасна среда за учениците и спокойно протичане на учебния процес.

В навечерието на 15 септември областният управител на Велико Търново Марин Богомилов участва в работна среща с директори на училища и представители на отговорни институции. Срещата се проведе онлайн по инициатива на Регионалното управление на образованието – Велико Търново, и беше посветена на готовността за новата учебна година.

Основен акцент в разговорите беше поставен върху сигурността на децата. Обсъдени бяха предприетите мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда в училищата, състоянието на пътната инфраструктура и пътната маркировка в близост до учебните заведения, както и организацията на учебния процес.

Подготовката започна още в края на август, когато Областна администрация – Велико Търново, изиска от всички общини информация за предприетите мерки за безопасност на движението около училищата и състоянието на пътната маркировка. От общините е изискана и информация за цялостната им готовност за началото на учебната година.

Получени са и данните от Регионалната здравна инспекция – Велико Търново, относно условията за осигуряване на безопасна и здравословна среда в учебните заведения.

„Тези своевременни действия са част от ангажимента ни да работим превантивно и в тясно сътрудничество с институциите, за да гарантираме сигурността на всяко дете още от първия учебен ден“, подчерта областният управител Марин Богомилов.

Той поздрави директорите и представителите на институциите за подготовката и изрази признателност към хората, които ежедневно носят отговорност за образованието и развитието на децата.

„Вие, уважаеми директори, сте хората с най-голяма отговорност за качеството на образователния процес. Вашият професионализъм и всекидневният труд на ръководените от вас екипи са фундаментът, върху който стъпва личностното развитие на нашите деца. Освен че преподавате знания, вие възпитавате ценности, градите характери и създавате бъдещето на България“, заяви Богомилов.

Областният управител акцентира и върху необходимостта от постоянна комуникация и добро взаимодействие между всички институции, ангажирани с образованието и безопасността на учениците.

„Знаем, че предизвикателствата пред вас са многобройни. Но нашата сила е в единството и партньорството между всички институции. Областната администрация ще продължи да бъде ваш надежден партньор в стремежа да осигурим на всяко дете от региона равен достъп до качествено образование и реална възможност да развие своя потенциал“, увери Марин Богомилов.

Подготовката за 15 септември е част от по-широките усилия за създаване на сигурна и подкрепяща среда за децата в региона. Освен физическата безопасност важна задача пред училищата и институциите остава изграждането на среда, в която учениците да се чувстват комфортно.