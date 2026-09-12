„Бдин 1923“ победи ОФК „Павликени“ с 3:2 в среща от четвъртия кръг в първенството на Северозападната Трета лига.

За видинчани два гола отбеляза Радослав Захариев, веднъж се разписа Стойчо Стойчев. Попаденията за гостите реализираха Ростислав Данчев и Борислав Стоянов.

Мачът не започна по най-добрия начин за домакините. Още в 10-ата минута капитанът на павликенчани Йордан Йорданов нацели страничната греда на вратата, пазена от Григориос Макрис. Шест минути по-късно опасен изстрел на Ростислав Данчев профуча покрай вратата на домакините.

Натискът на гостите продължи и в 19-ата минута те откриха резултата. Данчев се възползва от груба грешка на видинската защита при изнасянето на топката и даде преднина на селекцията на Димо Атанасов.

Бдинци бързо се съвзеха и започнаха да създават положения пред противниковата врата. Роберто Росенов стреля с глава след центриране на Николай Цветков, но не успя да намери целта. Радослав Захариев също се озова на изгодна позиция, но ударът му премина покрай вратата.

Николай Цветков-Демона на два пъти обстрелва вратата на гостите, но вратарят Йордан Ников успя да избие ударите му. По-активната игра на домакините даде резултат в 38-ата минута, когато Стойчо Стойчев проби отляво и възстанови равенството.

До края на първото полувреме Йошев, Мартин Николов и Николай Цветков имаха възможности да направят пълен обрат, но не успяха да се възползват от тях.

Второто полувреме започна ударно за “Бдин 1923”. Само две минути след подновяването на играта Радослав Захариев се пребори за топката пред наказателното поле на гостите и хладнокръвно реализира за 2:1.

Видинчани продължиха да атакуват и създадоха още няколко добри положения, като Захариев, Николов и Николай Цветков обаче пропуснаха да увеличат преднината на своя тим.

Това все пак се случи в 60-ата минута. Николай Цветков центрира в наказателното поле, а Радослав Захариев засече топката с глава и с втория си гол в мача направи резултата 3:1.

ОФК “Павликени” не се отказа и успя да върне едно попадение в 69-ата минута. Борислав Стоянов проби отляво и намали изоставането на тима си.

Отборът от Павликени можеше да стигне и до равенството в края на срещата. В 87-ата минута обаче Григориос Макрис се намеси решително и спаси коварен удар на Кристиян Дечев.

Мачът завърши с нов точен удар на Радослав Захариев, който този път не бе достатъчно силен, за да затрудни вратаря на гостите.