17- годишните етърци с обрат срещу „Хебър“, Виктор Иванов и Денис Велиев бележат

Юношите на „Етър ВТ“ до 17 години се наложиха над връстниците си от „Хебър“ с 3:1 в мач от първенството на Елитната група. Великотърновци губеха с 0:1 в резултата, но успяха да се съберат и в крайна сметка наложиха волята си.

Положенията през първото полувреме не бяха много, като домакините трудно стигаха до голова ситуация. В 23-ата минута Баръш Рами проби и центрира отляво, но ударът на Емир Мехмедов с глава мина до гредата. „Хебър“ атакуваше по-често и в 29-ата минута след разбъркване Георги Бесалев прати топката в мрежата за 0:1. Най-чистата възможност за етърци бе в 33-ата минута, когато след подаване от левия фланг Виктор Иванов стреля, но вратарят извади топката в корнер. До почивката по едно сериозно разбъркване имаше и пред двете врати.

През втората част етърци излязоха преобразени и нанизаха три попадения! Първо Виктор Иванов изравни от фаул, а после влезлият като резерва Денис Велиев вкра два гола, като първо засече топката в мрежата, а след това излъга и вратаря.

Победата изкачи „виолетовите“ на 8-ото място в елитната група.