Без попадения в дербито на кръг в Свищов, „студентите“ пропиляха головите си възможности

„Академик“ и „Локомотив“ (Мездра) записаха постно реми в дербито на четвъртия кръг в първенството на Северозападната Трета лига, съобщи сайтът „Актуално Свищов“.

„Студентите“ започнаха мача с по-голяма мотивация и настървеност, като редуваха атаки по двата фланга.

В 12-ата минута Петър Петров добре залъга защитата и стреля от границата на наказателното поле, но вратарят на гостите плонжира и изби.

Шест минути по-късно Димитър Николов надбяга бранителите на гостите след подаване от вратаря Християн Стоянов, но ударът му премина на сантиметри от страничната греда. Само 30 секунди по-късно топовен изстрел на Благовест Ленков също не намери очертанията на вратата.

В 24-ата минута Ленков центрира към Кристиян Иванов, но ударът с глава на нападателя отново премина встрани. Изключително красива атака и двойна комбинация между Кристиян Иванов и Петър Петров завърши с изстрел на втория от границата на наказателното поле, но и този път топката премина покрай вратата.

Митко Русанов отправи опасен изстрел от пряк свободен удар в 34-ата минута, но стражът на гостите отново показа добър рефлекс и изби.

До края на първата част „студентите“ доминираха и могат да съжаляват, че не успяха да материализират превъзходството си с гол.

Второто полувреме започна също с натиск на „Академик“, докато гостите разчитаха предимно на контраатаки.

В 58-ата минута Димитър Николов проби отдясно и намери Кристиян Иванов в наказателното поле, но защитниците на Локомотив съумяха да се организират и предотвратиха опасната атака.

Мачът на моменти се изнерви и на съдията се наложи да покаже няколко жълти картона, за да успокои страстите на терена.

В последните 10 минути умората си каза думата. Остротата в атаките на „Академик“ се притъпи, а играта се пренесе основно в центъра на терена. Гостите, които така и не отправиха точен удар към Християн Стоянов, видимо бяха доволни от развитието на срещата и играха в очакване на последния съдийски сигнал.

В петия кръг на шампионата „Академик“ предстои да гостува на плевенския „Спартак“. Двубоят е в следващата събота от 17:00 часа.