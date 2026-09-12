Два големи пожара обгазиха Велико Търново

ДВА ГОЛЕМИ ПОЖАРА ДОНЕСЕХА ПУШЕК И ЛОША МИРИЗМА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО и уплашиха жителите на старата столица.

Огнените стихии се разразиха на 11 септември първо в село Димовци, а по-късно вечерта в Царева ливада. На територията на Общината няма активни пожари, успокоиха от ОД МВР Велико Търново.

Вчера в следобедните часове бяха задимени населените места около Прохода на Републиката. Миризма на изгоряло се разсне в Мишеморков хан, Килифарево, Плаково, Вонеща вода и др.

Малко преди полунощ избухна и пожар във военен завод, който се намира между Царева ливада и Трявна. Гърмежите са чути в най-близките търновските села. Жителите на болярския град от кв. „Картала“ дори са видели пламъците. Кадри на огнената стихия се появиха в социалните мрежи.

„Кметовете на с. Шемшево, с. Буковец и с. Пушево са обходили районите около населените места. На територията на Община Велико Търново няма огнища. Районът е проверен и от пожарната.

Поддържам постоянен контакт с двете съседни общини Трявна и Дряново, с кметовете на населените места, както и с пожарната.

Моля, без паника“, съобщи кметът инж. д-р Даниел Панов.

Галина ГЕОРГИЕВА

снимка: Meteo Balkans