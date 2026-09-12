Хандбал и футбол си подават ръка благотворително в интригуващ мач!

Малките хандбалистки на ХК „Етър-64“ и връстниците им футболисти от „Етър ВТ“ си подават ръка и ще играят едни срещу други в изключително любопитна проява с благотворителен характер. Тя е в помощ на Величко Димов – бащата на великотърновския фен Светослав Пенчев. Светльо от години се грижи сам за болния си баща и ред инициативи му оказват помощ и подкрепа.

Идеята е на треньорката на „Етър-64“ Миглена Христова и ще се реализира съвместно с треньора на етърци Иван Петков. На 22 септември момичетата, набор 2015 г. на хандбалния клуб, ще излязат срещу техните връстници – момчетата на футболния клуб. Проявата ще е в зала „Сава Величков“. През първото полувреме двата тима ще играят хандбал, а през второто – футбол! Със сигурност на терена ще има много емоции и ще бъде интересно…

За всяко дете ще има изненада, подготвена от двата клуба. В залата ще има кутия за дарения, в която всеки желаещ ще може да даде средства в помощ на ветерана Величко Пенчев Димов.

„Искаме да покажем, че когато сме обединени в спорта, можем да постигнем много! Ние, треньорите, да покажем на децата колко важна е благотворителността и най-важното – спортът трябва да обединява, а не да разделя! Клубовете във Велико Търново не трябва да се делят, а да работят ръка за ръка за по-доброто бъдеще на спорта в нашия град“, коментира Миглена Христова.