Късен гол реши оспорвания двубой в Червен бряг, младите етърци нацелиха греда

Вторият отбор на „Етър ВТ“ загуби с 1:0 гостуването си на „Партизан“ (Червен бряг) от четвъртия кръг в първенството на Северозападната Трета лига. Възпитаниците на Илко Трифонов играха силно, създадоха куп положения, удариха и греда, но получиха гол в края на мача.

Етърци можеха да открият резултата в 13-ата минута, в която Калоян Ненчев получи топката от левия фланг от Александър Краев и стреля, но топката срещна десния стълб. Пет минути след това същото сториха и домакините – Емилов излезе сам срещу вратата, но топката се отклочи от напречната греда.

В 23-ата минута нов удар на Свилен Емилов от дистанция отиде право в ръцете на вратаря. Малко след това Александър Христов имаше чудесна намеса, като извади в корнер далечен нисък изстрел на Цветан Петров. В отговор в 36-ата минута опасен удар на Александър Краев бе избит от вратаря, последва добавка на Радостиан Димитров, която този път вратарят спаси с крак.

След час игра домакините имаха възможност, но Амир Астанех се размина с топката пред опразнената врата. Същото сториха и етърци в 76-ата минута, когато Кристиян Кънчев намери Петър Петров, който пусна пред вратата на Рафаел Чолаков, който отблизо пропусна. Малко след това Евгени Пейчев стреля прецизно в ъгъла, но Цветанов се разтегна и изби в корнер.

Така се стигна до 82-ата минута, когато изритана от вратаря на „Партизан“ топка стигна чак до Миков, Александър Христов изби удара му, но Пламен Николов довкара топката за 1:0. До края „виолетовите“ натискаха мощно, но не успяха да върнат попадението…